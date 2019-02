Vanaf vanavond geen luchtverkeer in Belgisch luchtruim

Er zal vanaf vanavond om 22.00 uur gedurende 24 uur geen luchtverkeer mogelijk zijn in het Belgische luchtruim. Dat komt omdat luchtverkeersleider skeyes niet kan garanderen dat alle cruciale posten voldoende bezet zullen zijn tijdens de staking, zo zegt het bedrijf. Er zal dus geen enkel passagiers- of cargovliegtuig kunnen landen op of opstijgen van de belangrijkste luchthavens in ons land.

In een persbericht wijst skeyes (ex-Belgocontrol) erop dat de werknemers niet op voorhand moeten laten weten of ze zullen staken of niet. Daardoor heeft de directie onvoldoende zicht op de personeelsbezetting.

"Het management neemt zijn verantwoordelijkheid om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen", zo klinkt het. "Gelet op de grote onduidelijkheid over de bezetting van enkele cruciale posten bij de operationele diensten, kan die garantie enkel gegeven worden door geen luchtverkeer toe te laten."

Gisteravond had de directie nog gehoopt om genoeg werkende luchtverkeersleiders te hebben om het luchtruim tijdens de 24 urenstaking op halve capaciteit te kunnen laten draaien, maar daar moet ze nu dus op terugkomen. Vakbond ACV-Transcom had al laten verstaan dat er waarschijnlijk geen vluchten zouden kunnen plaatsvinden, omdat de stakingsbereidheid bij het personeel voldoende groot is.

Het Belgische luchtruim is niet volledig afgesloten tijdens de staking. Er is altijd sowieso een minieme bezetting van luchtverkeersleiders, waardoor medische vluchten, noodlandingen, militaire en regeringsvluchten wel kunnen doorgaan. Een minimale dienstverlening, zoals bij het spoor, is er bij de luchtverkeersleiders niet. Plannen daarvoor staan wel in het regeerakkoord en er werden midden 2015 ook gesprekken opgestart, maar die zijn sindsdien weer stilgevallen.