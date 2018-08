Vanaf oktober kan je gratis codeeropleiding volgen

Vanaf oktober dit jaar kan je in Vlaanderen een gratis opleiding tot webontwikkelaar volgen bij codeerschool BeCode. Tot nu toe kon dat al in Wallonië en Brussel, maar nu zal de opleiding ook in Genk aangeboden worden. Zo wil BeCode meer arbeidskrachten klaarstomen voor de ICT-sector, want daar is een prangend tekort.

Mensen zonder enige voorkennis kunnen een opleiding tot webontwikkelaar volgen. De opleiding duurt zeven maanden in dagonderwijs en zal aangeboden worden in Genk. De enige voorwaarden? Gemotiveerd zijn om webontwikkelaar te worden én logisch en probleemoplossend kunnen denken.

Antwerpen volgt

Tot nu toe vonden die gratis opleidingen enkel in Brussel en Charleroi plaats, maar in oktober wordt ook van start gegaan op de technologiecampus T2 in de Limburgse stad Genk. Er zijn ook al concrete plannen om binnenkort in Antwerpen lessen aan te bieden.

Motivatie

“Door gemotiveerde mensen op te leiden tot decoder, bezorgen we hen een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Er is immers nood aan mensen met ICT-profielen”, zegt Karen Boers, CEO van BeCode. “We zien dan ook dat tachtig procent van de afgestudeerden binnen de zes maanden een vaste job heeft gevonden binnen de sector.”

De opleiding wordt deels gefinancierd door de sponsors van BeCode (Telenet en Proximus) en deels door federale en Europese overheidsfinanciering.

Als je geïnteresseerd bent in de opleiding, kan je je registreren op de website van BeCode.