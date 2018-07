Vanaf nu ook Coca-Cola bij het ontbijt

Coca-Cola voegt in België een nieuw drankje aan zijn assortiment toe, dat ook bij het ontbijt kan gedronken worden. Het gaat om het plantaardige drankje ‘AdeZ’, zo maakt het bedrijf bekend.

Het Belgische assortiment omvat zes smaken, op basis van zaden, noten en fruit. Het drankje bevat geen lactose en toegevoegde suikers. De recepten werden ontwikkeld in het onderzoekscentrum van Coca-Cola in Anderlecht.

Millennials

Volgens de drankenproducent komt de trend van plantaardige dranken overgewaaid uit Latijns-Amerika. Het merk ‘Ades’ bestaat er sinds 1988, een afkorting voor 'Alimentos de Semilla' dat verwijst naar zaden als centraal ingrediënt. Intussen is het populaire drankje koploper in zijn segment, zowel in Argentinië als Mexico en Brazilië.

Coca-Cola nam het merk vorig jaar over en lanceert het nu als ‘AdeZ’ op de Europese markt. Volgens het bedrijf neemt de populariteit van plantaardige dranken ook in Europa toe, omdat het past in de levensstijl van millennials.

Voor iedereen

Coca-Cola heeft naast een reeks frisdranken ook niet-bruisende dranken in portefeuille, zoals water, koffie, fruitsappen, ijsthee en sportdranken. Met de keuze voor een plantaardig drankje wil het bedrijf uitgroeien tot een "total beverage company, met een drank voor iedereen, op elk moment van de dag."

AdeZ ligt vanaf volgende maand in de winkelrekken.