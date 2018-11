Vanaf morgen kan je in België met Apple Pay betalen

Morgen kunnen sommige bezitters van een iPhone of iWatch in België hun rekeningen betalen met de betaaldienst Apple Pay. Je gebruikt dan kredietkaarten die opgeslagen zijn in je 'wallet' en je kan onder meer betalen door een opdacht aan Siri te geven. Bevestigen met vinger- of gezichtsherkenning is voldoende om geld over te schrijven.

De krant De Tijd schrijft dat het van niet nader genoemde bronnen heeft vernomen dat BNP Paribas Fortis Apple Pay zal presenteren. De betaaldienst zou dus in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor klanten van deze bank, al is het nog onbekend voor hoe lang deze exclusiviteit geldt.

Niet nieuw

"Apple is niet de eerste die met contactloos betalen komt", vertelt VTM NIEUWS-journalist en technologie-expert Kennet Dee. "Met telefoons van Android kon het al en er bestaan ook gewone kredietkaarten waarmee je kan betalen als je ze tegen een betaaltoestel houdt." Volgens Kenneth Dee is de techniek dus zeker niet revolutionair, "maar Apple is wel één van de grootste smartphoneproducenten ter wereld en dus kunnen ze wel voor een verandering zorgen in de markt".