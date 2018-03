Vanaf morgen: gratis jodiumpil voor elke Belg

Vanaf morgen zal elke Belg gratis jodiumpillen kunnen afhalen bij de apotheek om zich te beschermen bij een kernramp. Dat staat in een nieuw nucleair noodplan dat de regering morgen voorstelt.

Een van de gevaren bij een kernramp is het vrijkomen van radioactief jodium. Jodiumpillen moeten schildklierkanker door nucleaire straling voorkomen.

De overheid stelt al langer jodiumpillen ter beschikking via apotheken in de omgeving van de kernreactoren of nucleaire installaties, binnen een straal van 20 kilometer. Maar er was al langer kritiek dat dit niet volstaat. De Hoge Gezondheidsraad vroeg om de perimeter uit te breiden tot 100 kilometer, wat zo goed als het hele land betekent.

De regering volgt nu dit advies en stelt vanaf morgen voor elke Belg gratis pillen ter beschikking. Wie zo’n pillen in huis wil halen, kan in de dichtstbijzijnde apotheker terecht.