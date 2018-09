Vanaf morgen in Brussel met vervuilende diesel? 350 euro boete!

Op 1 oktober loopt de overgangsperiode van negen maanden af voor de lage emissiezone (LEZ) in het Brussels gewest, die op 1 januari van start ging. Dat betekent dat je een boete van 350 riskeert als je rijdt met de meest verontreinigende dieselvoertuigen met normen Euro 0 en Euro 1 en vanaf 2019 de dieselvoertuigen Euro 2 en de voertuigen die op benzine rijden 0 en 1.

Er is een 'latentieperiode' van drie maanden voorzien zodat men niet meerdere boetes moet betalen en tijd heeft om zijn voertuig te vervangen of een alternatieve verplaatsingswijze te zoeken.

Verbetering luchtkwaliteit

"Door de toegang van de meest vervuilende voertuigen tot het Brussels Gewest geleidelijk te verbieden en alternatieve vervoersmiddelen te promoten, draagt men bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit en dus van de gezondheid van de burgers", zegt minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Momenteel staan er 184 camera's over het hele grondgebied gespreid. Tegen het einde van 2018 komen er daar nog eens een veertigtal bij. Brussel Mobiliteit heeft meer dan 300 informatieborden bij het binnenkomen en buitengaan van de LEZ geplaatst. "Wij maken gebruik van intelligente camera's om te controleren of de voertuigen met de lage emissiezone in orde zijn", licht staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets toe.

Overgangsperiode

Om de bevolking de gelegenheid te bieden om zich aan te passen, was een overgangsperiode van 9 maanden voorzien, die vanavond afloopt. Van deze periode is door de overheden ook gebruikgemaakt om een reeks van afstellingen en testen uit te voeren om er voor te zorgen dat alles goed werkt.

In juni kregen de 3.000 Brusselse eigenaars van een voertuig dat in de LEZ verboden is een brief. Tegen november komt er een gelijkaardig actiestadium voor de voertuigen die vanaf 1 januari 2019 verboden worden. Vanaf augustus zijn er ook op basis van de camerabeelden 1.350 waarschuwingsbrieven naar Belgen verzonden die in Brussel verder met een verboden voertuig gereden hebben.

"De periode van 9 maanden die nodig was om mensen bewust te maken, is voorbij. Wij gaan ervoor zorgen dat de Brusselse LEZ vanaf nu gerespecteerd wordt", verklaart minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Wie mag binnen?

De website https://www.lez.brussels/nl wordt regelmatig geüpdatet met meer bepaald toegang tot de aanvragen voor registratie en afwijkingen. Door de simulator kan men, dankzij een link met de databank van de DIV, op basis van de nummerplaat van het voertuig zoeken. Je kunt ook gewoon de euronorm van je wagen opzoeken op het inschrijvingsbewijs.