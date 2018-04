Vanaf dinsdag wordt het 24 graden

Dit weekend zien we zowel grijze wolken als zonnige opklaringen. Maar vanaf dinsdag breekt de zon helemaal door de wolken. Het kwik klimt dan tot het einde van volgende week naar zo’n 24 graden. Dat zegt het KMI.

Morgen krijgen we, na het verdwijnen van wat nevel of mist, vrij zonnig weer. In de namiddag kunnen er enkele buien vallen, maar de maxima liggen rond 14 graden aan zee tot 19 graden in de Kempen.

Zondag wordt het gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. We halen temperaturen van zo’n 17 à 18 graden.

Maandag zullen we veel wolken zien en is er nog kans op een laatste bui. Het wordt begin volgende week voor een korte periode iets frisser, met maxima van 12 tot 19 graden.

Vanaf dinsdag komt de zon er dan helemaal door. Het wordt zonnig en de temperaturen klimmen geleidelijk naar 24 graden. Die aangename temperaturen kunnen zeker tot en met donderdag aanhouden.