Van Eyken en vrouw in verdenking gesteld voor vernieling bewijsmateriaal

Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. zijn in verdenking gesteld voor de vernieling van bewijsmateriaal. Dat meldt het Brussels parket.

Het proces tegen van Eyken en zijn vrouw zou normaal vandaag van start gaan, maar werd opnieuw uitgesteld tot begin juni 2019. Het is niet de eerste keer dat het proces wordt uitgesteld, maar dit keer is het Brussels parket een gerechtelijk onderzoek gestart naar vernieling van bewijsmateriaal in het dossier.

Zo werd een dvd met opnames van de bewakingscamera’s vernield. Daarop zijn de twee te zien aan het appartement van de vermoorde Dellea. Van Eyken, zijn echtgenote en hun advocaten werden daarover donderdag al verhoord. Van Eyken en zijn vrouw zijn nu in verdenking gesteld.

Van Eyken en zijn echtgenote, Sylvia B. worden verdacht van de moord op B.'s voormalige echtgenoot Marc Dellea. Hij werd in juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend maar staan sinds begin 2017 terecht voor moord.