Van den Heuvel: "Wees spaarzaam met water"

Johan Van Durme, burgemeester van Oosterzele (CD&V) roept op om niet onnodig drinkwater te verspillen. Hij wordt gesteund door Vlaams minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V). "Hoe spaarzamer we omgaan met water, hoe langer we procedures die oproepen tot echte verboden kunnen uitstellen.", klinkt het.

Net als vorig jaar is Oosterzele de eerste Vlaamse gemeente die oproept om minder drinkwater te gebruiken. Op Facebook vraagt de burgemeester om het sproeien van gras, het wassen van de auto of het verversen van het zwembadwater wat uit te stellen. Op die manier hoopt Van Durme dat er zo weinig mogelijk duur drinkwater verloren gaat. Voorlopig zijn de maatregelen niet zo verregaand als vorig jaar, toen de toestand nog wat erger was.

Minister van Omgeving, Natuur en Leefmilieu Koen Van Den Heuvel treedt Van Durme bij. "De bodem in Vlaanderen is door de regen van de afgelopen weken relatief vochtig, dus dat is al beter dan vorig jaar. Dat betekent niet dat we niet spaarzaam met water moeten omgaan, integendeel."

