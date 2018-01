Van Besien wil richtprijs voor huurwoningen

Antwerps kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien (Samen) wil verhuurders in Antwerpen een richtprijs geven waaraan ze hun pand mogen verhuren. Dat zegt hij in in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. Zo wil hij een antwoord bieden op het groeiende woonprobleem in de grootste stad van Vlaanderen.

De cijfers liegen er niet om: er zijn 26.000 nieuwe woningen nodig in Antwerpen binnen dit en tien jaar, en 47 procent daarvan voor singles. Veel van die woningen zijn nu onbetaalbaar voor velen, en daarom wil Samen voor huurpanden adviesprijzen lanceren.

Premies

"In zo'n systeem van richthuurprijzen kan je per buurt op basis van de grootte en de kwaliteit van de woning berekenen wat een billijke prijs is, zowel voor huurder als verhuurder", legt Van Besien uit. "Als je dat in kaart brengt in Antwerpen, geef je alle instrumenten om tot een goede prijs te komen."

Maar hoe zorg je ervoor dat verhuurders zich ook effectief houden aan zo'n richtprijs? "Als je als overheid mee investeert in die woningen en premies uitreikt, kan je als voorwaarde voor die premie opleggen dat die huurprijs gevolgd wordt", zegt Van Besien nog.

Duitsland

De mosterd haalt Van Besien naar eigen zeggen in Brussel en Duitsland, waar zo'n initiatief zijn nut heeft bewezen. Zo'n richtprijs zonder meer verplichten wil Van Besien op dit moment nog niet doen.

Nieuwe projecten

Ook voor nieuwe woonprojecten wil Van Besien regels. "Bij nieuwe bouwprojecten zou twee derde van de woningen betaalbaar moeten zijn, en dat wil zeggen dat de kosten om te huren of te lenen niet meer dan een derde van een gemiddeld maandloon mogen bedragen", aldus Van Besien.

"Nood aan uitbreiding"

De Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) staat niet achter het voorstel van Van Besien. “De private huurmarkt heeft in eerste instantie nood aan een gevoelige uitbreiding van het aanbod”, reageert CIB aan VTM NIEUWS. Volgens hen moeten investeringen net aantrekkelijker worden. “Het voorstel om de huurprijs nog verder te reguleren en af te stappen van de vrije huurprijsbepaling, direct of indirect, staat haaks op dit streven”, klinkt het.