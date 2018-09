Valt jouw straat straks misschien zonder stroom? Ontdek het hier

Omdat in november slechts een van de zeven kernreactoren zal worden ingezet, krijgen we die maand mogelijk te maken met een stroomtekort, zo waarschuwt het Federaal Planbureau. Om dat tekort op te vangen, treedt mogelijk het afschakelplan in werking. Bij extreme nood wordt de stroom in sommige gemeenten voor enkele uren afgeschakeld. Gaat het licht in jouw gemeenten uit door het afschakelplan? Ontdek het hieronder.

De overheid heeft België opgedeeld in acht schijven. Als het afschakelplan in voege treedt, dan wordt de elektriciteit eerst in schijf acht afgeschakeld. Mocht het tekort daarna nog te groot zijn, dan wordt ook schijf zeven afgeschakeld, enzovoort. Provinciehoofdsteden en stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners zijn in geen enkele schijf opgenomen, die inwoners hoeven dus niet te vrezen voor een afschakeling.

(Lees verder onder de video)

Welke gemeenten liggen in schijf acht?

De gemeenten in schijf acht zijn Aalter, Aarschot, As, Beernem, Begijnendijk, Bilzen, Bornem, Bree, Destelbergen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Gavere, Gentbrugge, Herselt, Hoeselt, Holsbeek, Hulshout, Kinrooi, Knesselare, Laarne, Ledeberg, Lochristi, Maaseik, Maasmechelen, Maldegem, Meeuwen-Gruitrode, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Opglabbeek, Overpelt, Puurs, Scherpenheuvel, Sint-Amandsberg, Sint-Pieters-Leeuw, Wetteren, Zomergem.

Als je in een van de gemeenten in schijf acht woont, treedt het afschakelplan bij jou mogelijk als eerste in werking. Mogelijk, want het hangt ook af van de distributiebeheerder van je gemeente. Via deze website kan je kijken bij welke distributiebeheerder je gemeente zit. Vervolgens kan je nagaan of jouw straat getroffen wordt.

Klik hieronder op de distributiebeheerder van jouw gemeente en check of en wanneer jouw straat getroffen wordt door het afschakelplan.

Hier vind je de kaart in hoge resolutie. Inzoomen kan door CTRL en + in te drukken.