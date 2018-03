Valse kunst MSK: huiszoeking bij schepen van cultuur

Er werd ook een huiszoeking gedaan bij de Gentse schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a) in het kader van het onderzoek naar valse Russische kunstwerken in het Museum van Schone Kunsten (MSK). Dat bleek vanavond tijdens de Gentse gemeenteraad. De oppositie zegt dat de schepen sneller had moeten ingrijpen en te lang talmde om de directeur van het MSK tijdelijk te schorsen.

Vanmorgen vielen speurders het Museum voor Schone Kunsten in Gent en enkele andere plaatsen binnen in verband met het onderzoek naar de echtheid van de kunstwerken uit de Toporovki-collectie. Het MSK ligt onder vuur nadat twijfels waren gerezen over de echtheid van een twintigtal Russische avant-gardewerken die het museum had tentoongesteld

Audit

De stad besliste op 14 februari om een interne audit te bestellen over de manier waarop de Toporovski-tentoonstelling tot stand kwam. Het is de bedoeling dat iedereen die betrokken was bij de totstandkoming van de tentoonstelling, zou worden gehoord.

Vandaag is heel onduidelijk of die audit kan doorgaan nu er een gerechtelijk onderzoek loopt. De stad zal advies vragen aan de procureur over wat ze nog kan en mag doen. Het is wel duidelijk dat er imageschade is, en het MSK krijgt een interim-directeur.

Strafklacht

Vandaag bleek dat een collectief van internationale kunsthandelaars en een familielid van een kunstenaar een strafklacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend in deze zaak. Dat zegt advocaat Geert Lenssens.

Volgens Lenssens volgt het onderzoek van het parket op de klacht die zijn cliënten, vier kunsthandelaars en iemand die de artistieke erfenis van een bekende kunstenaar beheert, eerder hadden ingediend bij de onderzoeksrechter in Gent. "Zij lijden schade nu de kunstmarkt en museumwereld beschadigd worden, en laten zich bijstaan door experten", legt Lenssens uit.

