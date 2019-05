Vals alarm in Woluwe Shopping Center en Docks Brussel

Na het bomalarm dat vrijdagavond onder meer het Woluwe Shopping Center en Docks Bruxsel viseerde, werd in de winkelcentra niets verdachts aangetroffen. Het betrof dus een vals alarm. Dat zeggen de lokale politiediensten vandaag.

Het bomalarm was vrijdag tegen drie winkelcentra gericht. Behalve in het Woluwe Shopping Center in Sint-Lambrechts-Woluwe en in Docks Bruxsel, liep ook in het Westland Shopping Center in Anderlecht een bomalarm binnen. Het onderzoek in Docks Bruxsel werd vrijdagavond onderbroken en ging zaterdag verder.

Zestig winkels moesten nog worden doorzocht, maar intussen kon Docks opnieuw open. Het onderzoek leverde niets op.

Ook het Woluwe Shopping Center werd opnieuw vrijgegeven. Het winkelcentrum in Woluwe was vrijdag het eerste dat moest worden geëvacueerd.

In Docks Bruxsel was de uitbater zelf vragende partij voor een ontruiming.

Het Westland Shopping Center werd niet geëvacueerd omdat het sluitingsuur toch al naderde. Er werden wel veiligheidscontroles uitgevoerd en niemand mocht het center nog binnen.