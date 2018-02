Valentijnsactie: kat goedkoper gesteriliseerd

Een bizarre Valentijnsactie in de provincie Limburg. Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, moedigt de provincie nu katteneigenaars aan over te gaan tot sterilisatie of castratie van hun viervoeter. Daarom worden kortingsbonnen tot 25 euro uitgereikt.

Eén van de hoofddoelstellingen van het provinciale dierenbeleid is het sensibiliseren van katteneigenaars om hun kat te laten steriliseren/castreren. De overpopulatie van huiskatten leidt immers tot een toename van de zwerfkattenpopulatie in de Limburgse gemeenten.

Tot 25 euro korting

“Om katteneigenaars te stimuleren om tijdig over te gaan tot sterilisatie/castratie van hun huiskat(er) of kittens organiseren wij een Valentijnsactie. De deelnemende gemeenten geven kortingsbonnen weg van 15 euro (per kater) en 25 euro (per kattin). Deze bonnen kunnen bij de milieudienst aangevraagd worden vanaf morgen, 14 februari 2018. De kortingsbonnen zijn geldig tot 30 september 2018 bij een dierenarts in Limburg”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

"Meest effectieve methode"

“Jaarlijks worden ongeveer 4.000 zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd/gecastreerd en in hun vertrouwde omgeving weer vrijgelaten. Het is de meest effectieve methode voor de dieren, maar ook voor de buurt waar ze leven”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Ik roep alle katteneigenaars in de deelnemende gemeenten dan ook op om te profiteren van deze korting en hun Valentijnsbon(nen) aan te vragen voor hun nog niet gesteriliseerde/gecastreerde katten”, besluit Ludwig Vandenhove.

De deelnemende gemeenten zijn Bocholt, Genk, Gingelom, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Kortessem, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen en Zonhoven.