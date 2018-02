Vaker B-attest voor allochtone kinderen

Armere leerlingen of leerlingen met een migratieachtergrond hebben meer kans op een B- of C-attest. Dat schrijft Het Nieuwsblad, en blijkt uit een onderzoek van de UGent en de KULeuven. Volgens Els Keytsman van gelijkekansencetrum Unia, die het onderzoek lieten uitvoeren, bewijst dit dat de organisatie van het onderwijs anders moet.

Tijdens het onderzoek werd er nagegaan of leerkrachten zich uitsluitend baseren op de resultaten van hun leerlingen of ook op hun talenten en gebreken. De onderzoekers gingen daarom bij honderd leerkrachten na welk attest ze zouden geven aan bepaalde leerlingen. Het ging om fictieve leerlingen die exact dezelfde punten behaalden, maar wel met een ander profiel. Bijvoorbeeld een andere naam. Die werd veranderd van Kevin naar Mohammed. Wat viel op? Leerlingen met een migratieachtergrond kregen vaker een B- of C-attest. Hetzelfde gebeurde bij armere kinderen.

Concreet: armere leerlingen hebben 14 procent meer kans op een B- of C-attest. Bij leerlingen met een migratieachtergrond is dat 12 procent.

Uit het onderzoek bleek ook dat blanke of rijke kinderen die een B-attest krijgen, minder vaak het advies krijgen om van school of studierichting te veranderen.

Stereotyp beeld

“Vooroordelen en stereotypen spelen onbewust nog altijd een belangrijke rol. Onbewust hebben we lagere verwachtingen van iemand die uit een lager sociaal-economisch milieu komt of een migratieachtergrond heeft”, zegt Piet Van Avermaet van de onderzoeksgroep diversiteit en leren van de UGent. Hij voerde samen met Hilde Vantieghem het onderzoek en stelde vast dat iedereen er nog altijd automatisch van uitgaat dat blanke, rijkere leerlingen altijd zullen voortstuderen en dus zolang mogelijk binnen het ASO moeten worden gehouden, en dat dat voor andere leerlingen veel minder het geval is.

Wake-upcall

Els Keytsman van Unia noemt het resultaat van het onderzoek een wake-upcall die aangeeft dat het onderwijs en scholen een tandje moeten bijsteken. “De meeste leerkrachten hebben het beste voor, maar de manier waarop het onderwijs is georganiseerd moet anders”, klinkt het.

Volgens het rapport moet er meer ondersteuning komen voor leerkrachten, meer aandacht voor de problematiek, een gekleurder lerarenkorps en duidelijkere richtlijnen.