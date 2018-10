Vakbondsleden steunen staking Aviapartner

Door de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport worden al zeker 140 van de 620 vluchten geannuleerd. Dat aantal kan nog lichtjes oplopen, meldt woordvoerster van de luchthaven Anke Fransen. Om 11 uur zijn de verschillende vakbonden samengekomen in de vertrekhal voor een solidariteitsactie.

Passagiers volgen best het advies van hun luchtvaartmaatschappij op, om te bepalen of ze al dan niet naar de luchthaven moeten komen. De maatschappijen hebben immers elk hun eigen plan om hun passagiers te helpen.

Wie zeker niet naar de luchthaven moet komen, zijn mensen die door de staking hun bagage moesten achterlaten. In totaal gaat het om 1.500 stuks bagage. "Een aantal passagiers hebben donderdag en vrijdag hun bagage moeten achterlaten, en komen terug naar de luchthaven om te kijken of ze die terug kunnen krijgen. Maar dat is nog niet het geval, zolang Aviapartner staakt zit die bagage geblokkeerd", aldus Fransen.

De staking bij Aviapartner gaat vandaag de zesde dag in.

Bekijk ook: