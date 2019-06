Vakbonden Swissport dreigen met acties op Brussels Airport

De bediendebonden ACV Puls, ACLVB en BBTK hebben met de directie van afhandelaar Swissport op Brussels Airport samengezeten. De bonden hekelen de onderbemanning en eisen een aanwervingsplan tegen maandag. Als dat plan tegen dan niet op tafel ligt, vragen ze een verzoening in hoogdringendheid om een structurele oplossing te vinden voor het weerkerend probleem. "Indien dit geen oplossing biedt, kunnen er acties volgen", klinkt het.

De situatie op de luchthaven is volgens de vakbonden "onhoudbaar". "Op alle diensten is er sprake van onderbemanning en bij het begin van de vakantie-uittocht zijn de werknemers reeds uitgeput. Al in januari werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront gemeld dat de huidige personeelsbezetting niet volstond om de zomer door te komen.

" De vakbonden zeggen zich constructief opgesteld te hebben om ervoor te zorgen dat de passagiers niet gepenaliseerd worden. "De directie heeft beloofd de bezettingen te verhogen voor het komende weekend, maar er zijn nog geen garanties voor de rest van de zomer."

Aan de directie werd een ultimatum gesteld om tegen maandag een aanwervingsplan voor te leggen zodat het tekort effectief wordt aangezuiverd