De vakbonden roepen niet op tot staking bij Carrefour. "Dat zou niet verstandig zijn. We moeten actievoeren op de momenten dat het nodig is", zegt Jan De Weghe van BBTK. Wel dekken de bonden spontane acties. In Wallonië en Brussel kondigt de christelijke bond CNE aan dat stakingen wellicht zullen voortduren tot maandag.

In Henegouwen zijn alle Carrefourwinkels dicht, zegt CNE. Dat zou ook het geval zijn voor de hypermarkten in het Brussels Gewest. De acties zullen volgens de vakbond wellicht nog tot maandag aanhouden.

Langs Vlaamse kant zijn er ook spontane acties ontstaan, bijvoorbeeld in de met sluiting bedreigde winkel in Genk, maar de bonden BBTK en LBC lanceren geen oproep. "Het zou niet verstandig zijn om dat te doen. Natuurlijk verwerkt iedereen de aankondiging op zijn manier en leggen sommigen het werk spontaan neer, maar wij gaan er niet toe oproepen", zegt De Weghe.