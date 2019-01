Vakbonden ‘ontgoocheld’ na overleg met regering over Proximus

De vakbonden van Proximus hebben maandagnamiddag ontgoocheld gereageerd na hun ontmoeting met premier Charles Michel, minister van Werk Kris Peeters en minister van Telecom Philippe De Backer.

‘Er is geen engagement van de regering om te wegen op het beleid bij Proximus. We hebben geen garanties gekregen dat naakte ontslagen vermeden zullen worden’, zei vakbondsman Bart Neyens van ACOD.

‘De premier heeft herhaald wat hij eerder gezegd heeft in de Kamer, maar die woorden worden niet omgezet in daden. Op basis van wat er tot nu toe gezegd is, denk ik niet dat we kunnen gaan onderhandelen’, aldus Neyens, die wel benadrukt zo snel mogelijk inzage te willen krijgen in het transformatieplan dat Proximus wil doorvoeren.

Ook ACV-Transcom hoopt zo snel mogelijk inzage te krijgen. ‘De inhoud is nog veel te vaag momenteel’, vindt vakbondsman Ben Coremans.

Afgelopen week raakte bekend dat de leiding van Proximus werkt aan een transformatieplan, dat mogelijk 1.900 banen op de tocht zet, maar ook in 1.250 aanwervingen voorziet.