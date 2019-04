Vakbonden De Lijn dreigen met stakingen in Brussels Noordstation

De vakbonden bij De Lijn dreigen met stakingen als er geen oplossing komt voor de problemen aan de halte onder het Brusselse noordstation. "Is er binnen de tien dagen niets gebeurd, dan voeren we acties", vertelt vakbondsman Marcel Contens (ACOD) aan VTM NIEUWS.

De problemen aan het Brusselse noordstation slepen nu al maanden aan. Vakbonden en directie zaten vandaag opnieuw samen, maar de bonden hebben de vergadering verlaten omdat het overleg niets opleverde. Dat vertelt Marcel Contens van het ACOD. "Als er overleg is, moeten er ook degelijke oplossingen komen", klinkt het. "De toestand is zo dramatisch dat ik mijn mensen niet meer kan tegenhouden om actie te voeren."

Hygiëne en veiligheid ondermaats

Het noordstation is een eind- en beginhalte voor voertuigen van De Lijn. In bepaalde periodes moeten chauffeurs er dan ook wachten om hun volgende rit aan te vatten. Zij verwachten op zo'n momenten een comfortabele en veilige, gezonde situatie. Dat is volgens Contens op dit moment niet het geval. "De toestand is onhoudbaar. Er zijn soms messengevechten, er wordt geürineerd in het gebouw. Er moet een oplossing komen, ook voor de migranten die er leven", klinkt het. "De hygiëne alleen al is een groot probleem", zegt Contens. "Klanten lopen met een doek voor de mond om de geuren niet te moeten harden die daar aanwezig zijn. Als het zo verder gaat, zullen wij de gezondheidsdiensten inlichten. Wij willen dat de netheid en veiligheid terugkeren."

Stakingsaanzegging

Binnen de tien dagen zou er nu een nieuw directiecomité moeten komen. Hoe de directie de situatie kan rechttrekken, is volgens Contens niet duidelijk. Omdat het probleem blijft aanslepen, komt er volgens de vakbondsman wel een stakingsaanzegging. "Die stakingsaanzegging zal ik, in overleg met de andere vakbonden, deze namiddag proberen over te maken aan de directie van De Lijn", zegt Contens. "Als er binnen de tien dagen geen redelijk antwoord van de directie komt, zal onze stakingsaanzegging lopende zijn en zullen we acties voeren. Ik denk dat de directie voldoende tijd heeft om aan deze toestand iets te doen, voordat we actie voeren."