Vakbonden Brussels Airlines dreigen met staking

De vakbonden bij Brussels Airlines dreigen met stakingen. Ze doen dat omdat er nog altijd veel onduidelijkheid is over de overname door de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. De werknemers vrezen dat Brussels Airlines volledig zal verdwijnen door de fusie. Morgen is er daarover topoverleg in Frankfurt, mogelijk worden CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker bedankt voor bewezen diensten.

"We hebben onze agenda vrijgehouden de komende dagen voor acties", zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC. "De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken", voegt Filip Lemberechts van de liberale ACLVB toe. "Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond." Eerder deze week deden in de media berichten de ronde over de Duitse plannen met Brussels Airlines, met de integratie in lagekostenfiliaal Eurowings. Mogelijk houdt het Belgische merk enkel de vluchten naar Afrika over.

De bonden vrezen daarom banenverlies. Hoeveel, hangt af van Lufthansa. "Maar hun plan belooft weinig goeds", zegt Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK.

Petitie

Gustin, die altijd het huidige hybride model met goedkopere Europese vluchten en de langeafstandsvluchten naar Afrika verdedigde, zou morgen te horen krijgen dat hij moet opstappen. Uit ongenoegen lanceerden de werknemers van Brussels reeds een internetpetitie voor Gustin, zo raakte reeds bekend.

"Met de vakbonden hebben we afgesproken dat we in functie van wat morgen aangekondigd wordt, een actieplan zullen moeten maken", verduidelijkt Filip Lemberechts. Nu is het "nog koffiedik kijken" naar Lufthansa's plannen.

Lemberechts sluit bovendien spontane acties niet uit bij slechts nieuws. Dan zou de reactie bij de 3.500 werknemers "wel eens heel emotioneel kunnen zijn". "De afgelopen jaren hebben we hard moeten vechten zodat het model winstgevend kan zijn." Dat mag niet met één pennentrek ongedaan gemaakt worden, klinkt het. "Vliegtuigen die spontaan aan de grond blijven, zijn niet uit te sluiten."

Bijzondere ondernemingsraad

De bonden verwachten na afloop van de raad van bestuur een uitnodiging voor een bijzondere ondernemingsraad. Die zou volgens de bonden dinsdagochtend of al morgenavond plaats kunnen vinden.