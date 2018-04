Vakbonden bespreken voorstel Lidl met achterban

In verschillende winkels van supermarktketen Lidl zijn de vakbonden vanochtend gestart de werknemers op de hoogte te brengen van het voorstel dat de directie gisteren lanceerde om de werkdruk tijdelijk te verlichten, in afwachting van meer structurele oplossingen. De christelijke en de liberale vakbond verdedigen het voorstel bij hun achterban. Na de middag zou er meer duidelijkheid moeten zijn.

"Onze mensen zijn nu op de werkvloer om het personeel in te lichten en er is een onlinebevraging gelanceerd", zegt Johan Lippens van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

De directie stelde gisteren onder meer voor dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder worden onderhandeld over een reeks knelpunten.

LBC-NVK zal dat voorstel vandaag verdedigen. "Als je ziet vanwaar we komen - de directie stelde eerst 8 extra uren per winkel voor- dan kunnen we dit aanvaarden", aldus Lippens.

Nog nooit meegemaakt

"Ik doe deze job al dertien jaar, maar dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak", zegt Lippens. "Het is fout gelopen op een aantal details, die eigenlijk overbrugbaar waren. Zoals de duurtijd van de onderhandelingen en anderzijds wilde de directie een sociale vrede inbouwen in het akkoord. Dat ligt nogal moeilijk op het ogenblik dat het personeel het werk spontaan neerlegt.

(Meer onder de video)

Startpunt onderhandelingen

Ook de liberale vakbond ACLVB verdedigt het voorstel. "We zijn nu de mensen aan het informeren", aldus vakbondsman Thomas Vanbiervliet. "We kunnen met het directievoorstel akkoord gaan als startpunt van verdere onderhandelingen."

Socialistische vakbond

Het was de socialistische vakbond BBTK die afgelopen nacht als enige partij het voorstel afwees. Het blijft koffiedik kijken hoe de achterban van die bond zal reageren.

Hoeveel Lidl-winkels vandaag gesloten blijven, is nog niet duidelijk. Het is de vierde stakingsdag bij de supermarktketen uit protest tegen de te hoge werkdruk.

Teleurgesteld

"We zijn heel erg teleurgesteld. We hebben het sociaal overleg alle kansen gegeven", zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl. "We zijn telkens positief in de discussie gegaan en we zijn voorstellen blijven doen."