Zo’n 500 mensen verzamelden deze middag aan de gebouwen van VBO in Brussel.

Ze nemen deel aan de nationale actiedag en gooiden met verf op de gebouwen. De actiedag komt er uit onvrede over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht.