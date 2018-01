Vakbond spreekt van "nonchalante en kille" directie

De socialistische vakbond BBTK spreekt van "een nieuw sociaal bloedbad" bij Carrefour. De bond is "geshockeerd door de nonchalante en kille houding van de directie", klinkt het in een eerste reactie. Deze middag maakte de directie bekend dat er 1.233 banen op de helling staan bij Carrefour België. Er verdwijnen 180 jobs bij de hoofdzetel en 1.053 bij de hypermarkten.

Volgens de vakbonden sluiten de hypermarkten van Genk en Belle-Ile bij Luik, daar hebben ze het werk nu neergelegd. Carrefour telt ongeveer 800 vestigingen in ons land, 11.500 mensen zijn er aan de slag. Volgens de socialistische vakbond BBTK ABVV worden enkel de hoofdzetel en de hypermarkten getroffen, niet de supermarkten. De bond spreekt van een nieuw sociaal bloedbad. "We zijn gechoqueerd door de nonchalante en kille houding van de directie."

Dinsdag raakte al bekend dat Carrefour vanaf 2020 twee miljard euro wil besparen. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. Ook op de hoofdzetels in andere landen vrezen ze voor banenverlies. Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen "rationaliseren".