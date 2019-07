Vader veroordeeld tot 6 jaar cel voor doodschudden van baby zoontje

De 39-jarige Dennis K. uit Lanaken is door de strafrechtbank in Tongeren veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes jaar omdat hij op 28 juli vorig jaar de dood veroorzaakte van zijn acht weken oude zoontje. Hij gooide het jongetje die zaterdagochtend met een klap in zijn maxicosi en schudde hem daarna zo zwaar door elkaar dat de baby een zwaar hersentrauma opliep en overleed aan het Shaken Baby Syndroom. Drie dagen lang zweeg D. over wat er zich die zaterdagochtend precies had afgespeeld. Daardoor werd ook moeder V. nog als mogelijke verdachte door de politie verhoord. “Besteed in de gevangenis enige reflectie aan wat u gedaan heeft,” benadrukte de strafrechter tijdens de uitspraak van het vonnis.

Volgens vader D. was baby Daan een huilbaby en stond hij onder druk door financiële en relationele problemen. Wat er die ochtend precies gebeurde, kan hij niet juist uitleggen. “Geen enkele stressfactor verrechtvaardigt wat u gedaan heeft,” confronteerde de strafrechter de man.

Moeder V. las een emotionele brief voor tijdens de behandeling van de rechtszaak waarin ze de horror beschreef die ze beleefde en waarin ze benadrukte dat ze Dennis nooit zou vergeven voor wat hij gedaan heeft. “Je hebt het leven van de twee andere kinderen, van mij en van onze families kapot gemaakt. Je zal moeten verder leven met een groot schuldgevoel.”

De strafrechter ontzette Dennis K. ook voor vijf jaar uit zijn rechten. Hij moet een schadevergoeding van 15.250 euro betalen aan moeder V. en 3.000 euro aan het broertje en zusje van baby Daan.