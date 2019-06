Vader vergeet elf maanden oude baby in snikhete auto

De Leuvense politie heeft vanmiddag een baby uit een snikhete wagen gehaald. De vader vergat het kind naar de crèche te brengen. “Wij kregen rond 12 uur een oproep binnen dat er een kindje in een wagen zat in de Sint-Michielsstraat. Onze diensten zijn ter plaatse gekomen en hebben het raam van de wagen ingeslagen", klinkt het.

Toevallige voorbijgangers zagen het jongetje van elf maanden oud vandaag in een warme auto zitten. Ze contacteerden de hulpdiensten, die het raam van de auto insloegen om het kind te bevrijden. De jongen werd naar het ziekenhuis overgebracht. Een medische check-up wees uit dat er niets mis was met de jongen.

De vader van het kind gaf aan zijn zoon vergeten te zijn, hij zou hem eerder die ochtend naar de crèche brengen. De man was in de buurt aan het werken en is erg geschrokken van het voorval”, zo bevestigt Nicolas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie.

In 2012 is in Evere een meisje van zes maanden omgekomen door de hitte. De politie waarschuwt dan ook om, zeker bij deze temperaturen, extra waakzaam te zijn en geen kinderen of dieren alleen in de auto te laten. De temperatuur in een geparkeerde auto loopt namelijk erg snel op.