Vader van overleden Nick (15): "Gaat om vluchtmisdrijf"

De 15-jarige jongen die zondag in Grimbergen dood werd teruggevonden op straat, is het slachtoffer geworden van een aanrijding met vluchtmisdrijf. Dat zegt de vader van de jongen aan VTM NIEUWS, op basis van informatie die hij kreeg van het parket. De daders zouden daarna geprobeerd hebben om sporen te wissen en het op een roofmoord te doen lijken. Het parket reageert voorlopig niet.

De 15-jarige Nick Ulser was zondag bij een vriend gaan spelen, maar kwam niet op tijd thuis. Hij werd later op de avond dood teruggevonden door een buurtbewoner voor enkele garageboxen. De sleutels en de gsm van de jongen vond de politie in het park, zijn portefeuille werd niet teruggevonden.

Vandaag werd een autopsie gedaan op het lichaam van de jongen.

Bekijk ook: