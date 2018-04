Vader van overleden jongen zoekt getuigen

De vader van de vijftienjarige Nick Ulser, die zondag dood werd teruggevonden op straat in Grimbergen, doet een oproep naar getuigen in VTM NIEUWS. “Mensen die iets gehoord of gezien hebben, neem alstublieft contact op met de politie. Dan weten we wat er precies gebeurd is", klinkt het.

De jongen was bij een vriend gaan spelen, maar kwam niet op tijd thuis. Hij werd enkele honderden meters verderop dood teruggevonden. De vader van de jongen vraagt nu aan mensen die iets meer weten om contact op te nemen met de politie.

Aanrijding?

“We doen een oproep naar getuigen”, zegt vader Kenny Ulser in VTM NIEUWS. “Mensen die iets gehoord of gezien hebben, neem alstublieft contact op met de politie. Dan weten we wat er gebeurd is. Is er bijvoorbeeld een aanrijding geweest? Dan moet er toch ergens een beschadigde wagen zijn?", vraagt de vader zich af.

Van zijn papa moest de jongen om kwart na tien thuis zijn. Toen hij niet opdaagde ging hij zijn zoon zoeken.“Ik ben meteen op zoek gegaan, met als resultaat dat ik in de verte een ambulance zag staan”, vertelt de vader. "Ik zag dat ze iemand aan het reanimeren waren en ik dacht, ik ga het eens vragen. Toen ik dichter kwam, zag ik zijn schoenen.”

Sleutels en gsm

De sleutels en de gsm van de jongen vond de politie in het park. Rond elf uur is er nog een tweet verstuurd vanop zijn twitteraccount. Zijn lichaam lag uiteindelijk nog verderop aan een flatgebouw.

YouTube

Nick had geen problemen zegt zijn papa, hij had een YouTubekanaal en was een vrolijke jongen. Het gerechtelijk labo doet vandaag nog verder onderzoek in het park.

