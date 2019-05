De vader van Steve B., de verdachte voor de moord op Julie Van Espen, is bikkelhard voor Justitie. Hij heeft het gerecht verschillende keren gewaarschuwd voor zijn zoon, zegt hij. “Het is onbegrijpelijk dat hij na zijn tweede verkrachting nog kon vrijkomen”. De vader leeft mee met de familie van Julie en voelt oprechte schaamte voor wat er gebeurd is. Dat zegt hij in een interview met VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes.

