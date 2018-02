Vader Nathalie Geijsbregts blijft zoeken

Het is ondertussen 27 jaar geleden dat Nathalie Geijsbregts, toen een meisje van tien, de bus naar school had moeten nemen in Bertem, maar dat deed ze nooit. Tot vandaag is ze spoorloos. Haar vader keert nu terug naar de plek waar hij haar die ochtend afzette, met een oproep, een smeekbede, dat wie iets weet, zou spreken.

Eric Geijsbregts brandt een kaars op de plaats waar hij 27 jaar geleden zijn dochter Nathalie voor het laatst zag. Het meisje van tien zou er de bus nemen naar school, maar daar kwam ze nooit aan.

“Die ochtend stond ze even alleen. En die paar minuten dat ze er alleen gestaan heeft, zijn fataal geweest”, zegt Eric Geijsbregts. “Dan spreek ik over een paar minuten. Vier...vijf...ik weet het niet. Dat is wel heel zwaar.”

Onbekende man

Getuigen hebben gezien dat een onbekende man Nathalie heeft meegenomen in een grijze auto. Eric deed twee weken geleden via sociale media een oproep aan de dader om vandaag naar hier te komen. Want hij blijft geloven in een doorbraak. Maar er daagt niemand op.

“Ik hoop dat hij een boodschap nalaat aan ons, waar ze is. Ik denk wel dat ik nog antwoorden ga krijgen. Overal zijn antwoorden mogelijk. Zie naar de Bende van Nijvel. Na jaren is er ook een doorbraak geweest.”

Foto

Eric blijft zich ondertussen ook zelf vastbijten in het dossier. Hij kan niet anders.

“Ik denk elke dag aan haar. Ik mag mijn portefeuille niet open doen, of haar foto zit erin”, zegt Eric Geijsbregts. “Die foto is zodanig vergaan, binnen vier, vijf jaar ga je die niet meer zien. Maar dan zal hij blanco in mijn portefeuille zitten, denk ik. Die gaat er niet uit. Het zal altijd bij mij blijven.