Vader en zoon met mes aangevallen

De jongeren vielen de jongeman om nog onbekende redenen lastig. Zijn vader kwam tussen om hem te beschermen, toen één van de jongens een cuttermes bovenhaalde en hem in het gezicht sneed. De vader is werkonbekwaam.

De twee jongeren zijn intussen geïdentificeerd, bevestigt een magistraat van het Luikse parket. Het is niet duidelijk wat hun beweegredenen waren.