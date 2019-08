Dag op dag een jaar geleden vertelde Francky Vanbrabant (57) in deze krant hoe hij elke week een autorit van 2.600 kilometer maakte om anderhalf uur bij zijn dochtertje te kunnen zijn. Louise (5) was door de moeder naar Slovenië ontvoerd. De Belgische justitie vond dat Louise in België hoorde en dat vonden de Slovenen uiteindelijk ook. Vandaag woont Louise al acht maanden terug bij haar vader. “Mocht ze niet gelukkig zijn, ik liet haar meteen terugkeren.”