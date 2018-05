Vader dader Luik: "Hij was hier maandag nog"

De vader van Benjamin Herman die gisteren drie mensen vermoordde in Luik is ervan overtuigd dat zijn zoon geen geradicaliseerde moslim was. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. "Hij is hier maandagmiddag nog een ijsje komen eten en speelde met de kinderen in mijn tuin."

De 62-jarige Vivian Herman kan nog altijd niet vatten wat er gebeurd is. “Hij was hier samen met enkele kinderen van een vriendin van hem. Ze hebben nog gespeeld op de trampoline hier in mijn tuin. Hij deed en sprak heel normaal. Echt niets dat kon doen vermoeden dat er iets niet in de haak was. Op een gegeven moment is hij nog ijsjes gaan kopen voor ons allen”, zegt hij.

Opvoeding

De politie viel na de gebeurtenissen in Luik binnen bij de vader en nam onder meer zijn computer in beslag. Ook zegt hij dat hij van de politie geen informatie heeft gekregen over het overlijden van zijn zoon. “Ik heb op straat moeten horen dat mijn zoon is overleden.”

Waar het is foutgelopen kan Vivian niet zeggen, maar volgens hem lag het zeker niet aan zijn opvoeding.

Bekijk ook: