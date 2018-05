Vader Cyril: "Strontjustitie liet klootzak vrij"

De vader van de 22-jarige Cyril Vangriecken reageert gebroken op het overlijden van zijn zoon. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. “De rechter die beslist heeft dat die kerel mocht vrijkomen, zit thuis bij zijn gezin, terwijl wij ons kind voorgoed kwijt zijn.”

Cyril zat gisteren met zijn moeder in de wagen toen Benjamin Herman op hen afliep. Hij beval hen niet te bewegen, maar in paniek maakte de moeder van Cyril toch een manoeuvre, waarop Herman schoten loste. "Cyrils leven moest nog beginnen, maar we zijn hem nu voorgoed kwijt. En waarom? Omdat onze strontjustitie besluit om zo'n klootzak vrij te laten rondlopen. Hoe kan je zoiets beslissen?”, zegt een woedende Vangriecken.

"Geen fouten"

Toch zijn er volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geen fouten gemaakt. "Zijn naam komt in drie dossiers van anderen voor maar drie instanties hebben onafhankelijk van elkaar besloten dat de indicaties te licht waren om hem op de lijst met terreurverdachten te zetten", zei hij gisteren aan VTM NIEUWS.

Herman zou normaal sowieso in 2020 vrijkomen en in het kader van zijn reclassering dacht men aan penitentiair verlof.

