Vader Courtois over Wilmots: "Zware beschuldiging"

De vader van Rode Duivel Thibaut Courtois, Thierry Courtois, heeft gereageerd op de beschuldigingen van Marc Wilmots. Die zei in een interview met een Franse sportzender dat Thierry Courtois de opstellingen tijdens het EK in Frankrijk naar de pers lekte. “Dit is een zeer zware beschuldiging”, aldus Thierry Courtois.

De vader van de doelman reageert boos en aangeslagen tegelijk, schrijft Het Laatste Nieuws. “Dit is een zeer zware beschuldiging en ik weet dat hij dit rondstrooit.” Courtois laat ook weten dat hij de beschuldigingen absoluut niet begrijpt. “Ik ben zelf topsporter geweest, coach en technisch directeur. We werken samen voor resultaten. Lekken zijn uit den boze. Ik duld zulk gedrag niet.”

“Ik weet niet wat ik die man misdaan heb. Als hij zich zo wil verlagen, dan moet hij dat maar doen. Ik ga hier niet in mee. Het moddergooien laat ik aan hem over”, zegt Courtois nog.

Thierry Courtois overweegt voorlopig geen juridische stappen.

