VAB verwacht veel autopech door kou

VAB verwacht morgen meer dan een verdubbeling van de oproepen door het koude weer van de afgelopen dagen en een weekend waarin veel auto's hebben stilgestaan. De reisbijstandorganisatie heeft daarom op de VAB-alarmcentrale en bij de wegenwacht extra personeel ingezet. De voorraad batterijen in stock is bovendien met 25 procent verhoogd zodat pechvogels met een platte batterij meteen geholpen kunnen worden.

Bij startproblemen door winterkoude is vier op de vijf keer de batterij de oorzaak. Bij koude werkt de batterij namelijk minder goed. Heel wat chauffeurs kunnen dus 's morgens niet starten na nachtelijke vriestemperaturen. Vooral na een weekend, omdat de meeste wagens dan langer hebben stilgestaan en de batterij aan startcapaciteit verloren heeft.

Tips

VAB geeft een aantal tips om batterijpech te voorkomen. Zo kan men bij het starten best alle onnodige stroomverbruikers (zoals gps, verwarming, enz.) uitschakelen en de lichten pas ontsteken na het starten, en is het verstandig om de achterruitontdooiing af te zetten als de ruit ontdooid is.

Wat doe je best niet?

Wat geen goed idee is, is startkabels gebruiken. "Deze kunnen, in geval van fout gebruik, ernstige schade berokkenen aan de gevoelige elektronische systemen van moderne wagens. Roep de hulp van een professional in", zegt VAB in een mededeling.

VAB raadt ook af om warm of koud water op de ruit gieten. "Door kleine barstjes in de ruit, die zelfs niet zichtbaar hoeven te zijn, kan de hele ruit breken". Ook de ruitenwisser als ijskrabber gebruiken, doe je best niet. "Het rubber van je ruitenwissers zal sneller afslijten en je hebt zelfs kans dat de motor of de zekering van je ruitenwissers het begeeft."

