VAB krijgt 40% meer oproepen

Pechverhelpingsverdient VAB kreeg vanmorgen veertig procent meer oproepen dan normaal. Door de koude temperaturen van het afgelopen weekend en vandaag hebben heel wat mensen startproblemen. "Daarnaast zijn er opvallend veel lekke banden, maar daar is niet echt een verklaring voor", zegt Joni Junes aan VTM NIEUWS.

Daarom activeert VAB het winterplan, wat wil zeggen dat zowel op de alarmcentrale als bij de wegenwacht extra personeel wordt ingezet. Daarnaast staat veertig procent van het personeel ook nog eens op stand-by, voor in het geval dat het zeer druk zou worden.

De grootste boosdoener bij startproblemen bij koud weer is de batterij. Vooral als je auto dit weekend heeft stilgestaan, kan je batterij startcapaciteit hebben verloren, waardoor je moeilijker kan starten. Met deze tips kan je problemen vermijden.

Dit weekend zijn er twee kouderecords gesneuveld op één dag. Zo waren het zaterdag en zondag de koudste 17 en 18 maart ooit en hadden we nog nooit later in maart een ijsdag.