UZ laat blinde zien dankzij bionisch oog

Een oogarts van het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft voor het eerst in België een patiënt met een erfelijke oogziekte behandeld. Dat gebeurde met een implantaat op het netvlies, ook bekend als een bionisch oog. Hierdoor kan de patiënt opnieuw patronen waarnemen en een onderscheid maken tussen vormen als ramen en deuren.

De geopereerde patiënt lijdt aan Retinitis pigmentosa (RP), een zeldzame erfelijke oogaandoening die voorkomt bij 1 op 3.000 Belgen. "Bij de aandoening degenereren lichtgevoelige cellen aan de binnenkant van het oog", zegt dr. Fanny Nerinckx, oogarts en netvlieschirurg. "Het zicht gaat stilaan achteruit tot uiteindelijk vaak volledige blindheid volgt.”

De behandeling

Een behandeling of ingreep in een vergevorderd stadium van de ziekte was tot voor kort niet mogelijk in België. In het buitenland kregen wel al zo’n 250 patiënten een bionisch oog. De behandeling herstelt niet het normale zicht, maar vervangt gedeeltelijk de functie van het netvlies door een systeem met minicamera, zakcomputer en implantaat.

Belangrijke voorwaarde

Het bionisch oog is ontwikkeld door Second Sight Medical Products en kreeg de naam Argus II Retinal Prosthesis System of kortweg Argus II. Het plaatsen van zo'n bionisch oog is enkel mogelijk als de patiënt ooit eerder heeft kunnen zien.

Revalidatie

"Na een succesvolle operatie is het belangrijk dat de patiënt een intense revalidatie krijgt", aldus Nerinckx. "De patiënt leert dan camerabeelden te interpreteren en te koppelen aan beelden die hij ooit al heeft gezien. "Je kan het vergelijken met het leren van een nieuwe taal, maar dan met beelden."