UZ Gent wil screening slechthorende baby's

Het UZ Gent gaat alle slechthorende baby's in Vlaanderen screenen op evenwichtsstoornissen. Dat is nodig omdat problemen met het evenwicht grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. In Vlaanderen worden jaarlijks zo'n 600 slechthorende baby's geboren, ongeveer 120 hebben blijvend gehoorverlies. Vanaf juni wordt die laatste groep systematisch onderzocht van zodra ze 6 maanden oud zijn. Zo willen onderzoekers de gevolgen voor de ontwikkeling van die kinderen beperken.

Alle erkende Vlaamse centra zullen deelnemen aan de grootschalige screening, die door het UZ Gent en de Universiteit Gent wordt begeleid. "Wanneer je evenwicht niet goed werkt, heeft dat gevolgen voor de motorische ontwikkeling van baby's", legt prof. dr. Leen Maes van de Universiteit Gent uit. "Ze leren moeilijker rollen, zitten, lopen en vallen vaker. Ook later hebben kinderen moeite met balans en beweging."

Een vroege detectie en behandeling kan de gevolgen voor de ontwikkeling beperken. Alle ouders die kort na de geboorte te horen krijgen dat hun kind een blijvend gehoorprobleem heeft, krijgen vanaf juni 2018 de uitnodiging voor een evenwichtsscreening," klinkt het.

Artsen van Kind en Gezin zullen ouders van slechthorende baby's ook aanmoedigen om na de screening van het gehoor het evenwicht te laten testen. Voor de ouders is de screening gratis. Er lopen nog gesprekken over de financiering van de referentiecentra die de screening zullen doen. Maar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) springt voor een deel bij.