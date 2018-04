Uur file naar kust: 2 rijstroken dicht op E40

Op de E40 van Gent naar Oostende is ter hoogte van Beernem een ongeval gebeurd. Daardoor zijn er twee rijstroken versperd. Door de drukte richting kust loopt de wachttijd plaatselijk op tot meer dan een uur.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om te rijden. Wie van van Aalter naar Brugge wil, neemt best via de N44 Maldegem. Mensen die van Antwerpen naar de kust willen rijden, wordt aangeraden om via de E34/A11 Brugge te rijden.