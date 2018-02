Uur aanschuiven op E314 door ongeval

Op de E314 richting Leuven is de weg weer vrijgemaakt ter hoogte van Tielt-Winge. Daar gebeurde vanmorgen een ernstig ongeval met een vrachtwagen. Een iemand raakte gewond. Intussen raakt de file daar stilaan opgelost. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door het ongeval moest je ruim een uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde aan om de omgeving te vermijden of om te rijden via Antwerpen.

Op #E314 richting Leuven is het lang aanschuiven, ruim een uur! In Tielt-Winge is in alle vroegte een ernstig ongeval gebeurd met 2 voertuigen. Daar is nu maar 1 rijstrook beschikbaar. pic.twitter.com/mWMQxrCLpR