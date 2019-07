[UPDATE] Vermiste jongen na urenlange zoektocht teruggevonden

De 8-jarige jongen naar wie een hele namiddag gezocht is in Oostende, is terecht. De jongen lag in Mariakerke, zo'n twee kilometer verder, te slapen op een bank. Hij werd na een urenlange zoektocht, met hulp van burgers, gevonden.

Het kind verdween omstreeks 14.30 uur in Oostende. Toen hij na een urenlange zoektocht nog niet werd gevonden, verspreidde de politie een signalement van de jongen en spoorde iedereen aan om mee te zoeken.

Daarnaast zijn ook agenten van omringende zones ingezet. De politie houdt rekening met het feit dat het kind op zee vermist is.

Gevonden

Iets na 20 uur werd de jongen veilig en wel gevonden. Hij lag te slapen op een bank in Mariakerke, kilometers verder. Alles lijkt er op dat het kind is weggewandeld en dan in slaap is gevallen.