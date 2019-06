[UPDATE] Op de E313 is nu ook richting Hasselt één rijstrook vrijgemaakt

Na het ongeval met een tankwagen ter hoogte van Geel-Oost in de nacht van dinsdag op woensdag, is woensdag omstreeks 16.10 uur de E313 weer vrijgegeven in de richting van Antwerpen. Even later ging ook richting Hasselt één rijstrook weer open. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Daar vond immers het ongeval plaats en het takelen van de betrokken vrachtwagens is nog aan de gang. Er moet ook nog schade aan het wegdek worden hersteld. Bij het ongeval was een tankwagen met lpg betrokken en daar werden lekken aan vastgesteld.

De lading moest worden overgepompt om het voertuig te kunnen takelen, maar daarbij moesten vonken absoluut worden vermeden wegens ontploffingsgevaar. Een gespecialiseerde firma en de brandweer hadden uren nodig voor de complexe en omzichtige klus.

In tussentijd werden ook een nabije woonwijk en enkele bedrijven ontruimd. Nu het gevaar volledig geweken is, mag iedereen weer naar huis.

In de richting van Hasselt en Luik is intussen ook één rijstrook open.