Unizo wil bijkluswet laten vernietigen

Unizo stapt naar het Grondwettelijk Hof als de Kamer van Volksvertegenwoordigers vandaag de nieuwe wet op het onbelast bijklussen goedkeurt. "Deze regering installeert oneerlijke concurrentie", zegt de zelfstandigenorganisatie in Het Laatste Nieuws.

Het is bijna een jaar geleden dat premier Michel een zomerakkoord afklopte waarin alle regeringspartijen wat lekkers kregen. Voor Open Vld was dat het onbelast bijklussen tot 6.000 euro per jaar. Maar de liberale trofee liep maanden vertraging op, doordat het parlement van de Franse Gemeenschap een belangenconflict inriep. Al die tijd probeerde zelfstandigenorganisatie Unizo de wet bij te sturen, maar de meerderheid plooide niet.

Oneerlijk

Vandaag wordt er gestemd. Als het een 'ja' wordt, ziet gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche zich genoodzaakt om een middel in te zetten dat hij naar eigen zeggen niet graag gebruikt: een procedure bij het Grondwettelijk Hof ter vernietiging van de bijkluswet.

"Wij gunnen mensen die bij hun buren het gras afrijden een bijverdienste. Maar hier dreigt een alternatief circuit te ontstaan, waarbij hoveniers, aannemers, schilders en loodgieters oneerlijke concurrentie krijgen van hun eigen werknemers", zegt Van Assche.

Lees ook: Onbelast bijklussen: wanneer mag het?

Bekijk ook: