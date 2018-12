Universiteit Antwerpen schorst studentenclub Sofia

Na een reeks incidenten, met als triest ‘hoogtepunt’ een galabal dat eindigde met vechtpartijen en arrestaties, heeft de Universiteit Antwerpen besloten om Sofia, de erkende studentenvereniging van de Faculteit Rechten, te schorsen tot 1 september 2019. “De foute cultuur binnen de club moet doorbroken worden”, zegt rector Van Goethem.

Op 16 november organiseerde Sofia een galabal in Zaal Horta aan het Antwerpse Hopland. Volgens de studentenvereniging zelf waren er 1200 aanwezigen op het feest, van wie naar schatting 90% geen rechten studeert aan de Universiteit Antwerpen. Overmatig drankgebruik overheerste het galabal, wat tot verbale en fysieke agressie leidde. Uiteindelijk moest de lokale politie interveniëren en werd het galabal vroegtijdig beëindigd.

Brief van de burgemeester

“De politie arresteerde enkele aanwezigen en maakte tientallen processen-verbaal op”, zegt Herman Van Goethem, rector van UAntwerpen. “Het ging onder meer over slagen en verwondingen, verstoring van de openbare orde, diefstal en beschadigingen. Eén studente werd met ernstige letsels naar het ziekenhuis gebracht en er werd aanzienlijke schade toegebracht aan Zaal Horta. Onthutsende feiten. Ik besloot dadelijk om deze zaak op te nemen. De burgemeester en de onderwijsschepen schreven me nadien ook een brief waarin ze uiting gaven aan hun – terechte – verontwaardiging.”

Het gaat bovendien niet om een eenmalig incident: de decaan van de Faculteit Rechten wees de voorbije jaren studentenvereniging Sofia herhaaldelijk terecht, na incidenten die, net als nu, wijzen op een aanhoudend gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Ook bleken presidiumleden soms geen studenten van de Universiteit Antwerpen te zijn, terwijl de vereniging wel de officiële faculteitsclub is. Sofia werd gevraagd een verbeterplan op te stellen en de georganiseerde activiteiten te diversifiëren, maar de waarschuwing had geen effect.

Geen financiering meer

“Natuurlijk is het huidige presidium niet verantwoordelijk voor wat er de voorbije jaren gebeurde, maar de reeks incidenten toont aan dat er binnen Sofia een foute cultuur heerst, en die moet doorbroken worden”, aldus Van Goethem. “We zaten samen met het presidium, met de studentenbemiddelaar en met afgevaardigden van de Stad Antwerpen. Na afloop van die zitting besliste ik de erkenning van Sofia vzw als studentenvereniging van UAntwerpen volledig te schorsen tot 1 september 2019.”

Die schorsing betekent onder meer dat Sofia in deze periode geen financiering zal krijgen van de universiteit, dat de club geen universiteitslokalen mag gebruiken en dat er geen studentikoze activiteiten meer mogen worden georganiseerd. Van Goethem: “Na 1 september zal Sofia onder voorwaarden opnieuw als erkende studentenvereniging kunnen fungeren.”

De club heeft intussen zelf ook al gereageerd: