Defensie heeft voor het eerst beelden vrijgegeven van de medische component van het leger. Dat zijn de dokters en chirurgen die vorig jaar maandenlang hebben geholpen in de strijd tegen IS in Irak. Sommige beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.

Dat special operations surgical team opereert op het terrein tussen de gevechten in extreem moeilijke omstandigheden. Dit jaar zijn er nog 5 militairen in Irak om Irakese soldaten op te leiden.