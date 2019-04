Unieke beelden van wolf August

Er zijn exclusieve beelden opgedoken van de wolf die in Wauberg bij Peer wilde toeslaan aan een schapenweide. Maar de boer hing eerder die dag stroomdraad rond zijn weide, én een wilddetectiecamera. Met resultaat: wolf Gust kijkt beteuterd naar zijn prooi en moet afdruipen.

Een schapenboer uit Wauberg kon zijn ogen niet geloven toen hij paasmaandag terugkeerde van een weekendje aan zee. De man was er vrijdag tussenuit getrokken met zijn gezin, maar wilde zijn 25 schapen en lammetjes niet achterlaten zonder maatregelen te nemen. “Hij kocht enkele rollen elektrische geleider om zijn weide van drie hectare af te spannen”, zegt wolvenexpert Jan Loos. “De zoon des huizes had nog een trailcam in de kast liggen en richtte die op de vermoedelijk zwakste plek.”

Maar terwijl de familie die avond naar zee vertrok, besloot wolf Gust zijn slag te slaan. Op de beelden is te zien hoe hij tot zeer dichtbij de draad komt, maar wordt opgeschrikt. Na enkele minuten druipt hij af.

“Groot was de verbazing van het gezin toen ze maandag de beelden bekeken. Gust staat duidelijk zichtbaar geïnteresseerd aan de draad te loeren, maar moet afdruipen. Die nacht en de dagen nadien zijn er geen dode schapen gemeld, dus heeft de wolf intussen een wilde prooi gegrepen.”

Volgens Jan Loos is dit hét bewijs dat de voorziene maatregelen écht wel werken. “De perfecte illustratie van wat we willen bereiken: dat wolven zich toeleggen op wild en niet op schapen, maar dat lukt alleen als elke schapenhouder zijn verantwoordelijkheid neemt. Eén geleider op 15 cm boven de grond en één op 120 cm hoogte is voldoende.”