Uniek in Vlaanderen: veiligere kruispunten dankzij drones

In Hasselt is een testproject gestart met drones die gevaarlijke kruispunten filmen om ze in de toekomst veiliger te maken, een primeur in ons land. De drones kunnen het hele kruispunt in beeld brengen, wat vaste camera's niet kunnen.

Het kruispunt van de ring rond Hasselt met de Kempische Steenweg is een gevaarlijk kruispunt. Sinds kort filmt een drone hoeveel auto's er op welke tijdspanne passeren. Vaste camera's om de snelheid te meten, waren er al. Nu zijn er ook beelden die het hele kruispunt in beeld brengen.

Proefproject

Het gaat op dit moment om een nuttig proefproject, zegt Veva Daniëls van Wegen en Verkeer. "We kijken bijvoorbeeld naar hoe lang een wachtrij voor een rood licht is. We moeten niet meer handmatig komen kijken, niet meer ter plaatse komen. De technologie meet het voor ons en van daaruit kunnen we kijken: hoe kunnen we dit veiliger en beter maken voor iedereen", verduidelijkt Daniëls.

De prijs voor één kruispunt bedraagt op dit moment 7.000 euro. Maar als het project goed verloopt, wordt het ook ingezet voor andere kruispunten in Vlaanderen.