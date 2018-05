Undercover: op zoek naar goedkopere autowisselstukken

Wat is het prijsverschil als je wisselstukken voor je auto bij een erkende dealer koopt of bij een niet-officiële garage? Om zich te kunnen voordoen als gewone klant, ging VTM NIEUWS undercover. De journalisten vroegen aan verschillende garages de prijs voor een nieuwe zijspiegel. Die spiegel was bij de officiële verkoper meer dan dubbel zo duur als bij een niet-officiële dealer. In een reactie aan onze redactie benadrukt Volkswagen dat niet-officiële wisselstukken niet dezelfde kwaliteit hebben als de officiële stukken.

De eerste stop om de zijspiegel te repareren, was de officiële dealer van Volkswagen. Daar kregen de journalisten een offerte van 250 tot 300 euro voor de reparatie van de spiegel.

Vervolgens vroegen we prijs bij een niet-officiële dealer. Die gaf enkel een richtprijs, en die ligt met 150 euro een pak lager dan bij de officiële dealer. Volgens de garagist gaat het bij deze herstelling dan ook niet om de officiële zijspiegel, maar hij is wel van dezelfde kwaliteit als de officiële zijspiegel.

Vervolgens gingen we langs bij een andere garage, een grotere speler. Voor 120 euro kan de spiegel hersteld worden, exclusief dertig euro werkuren.

Opvallend: wanneer we bij een andere garage van dezelfde keten gaan, krijgen we de prijs van 193 euro te horen.

Reactie Volkswagen

Volgens Volkswagen hebben niet-officiële wisselstukken niet dezelfde kwaliteit als de echte. En hun officiële dealers vervangen soms ook meteen andere kapotte stukken, zoals bijvoorbeeld de elektronika in de spiegel. Zo vermijden ze dat de klant enkele weken later moet terugkomen. Volgens Volkswagen houden ze zo klanten tevreden op lange termijn.