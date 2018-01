Uitzonderlijk weinig zon deze winter

Tot nu toe hebben we uitzonderlijk weinig zon gezien deze winter. Sinds 1 december hebben we slechts 13 uur en 54 minuten zon gekregen. “Reden is de aanvoer van vochtige lucht”, legt VTM-weerman David Dehenauw uit. “Toch is het nog veel te vroeg om te spreken van een sombere winter”, voegt hij eraan toe.

De somberste winter die we ooit gehad hebben is die van 1922-1923. Toen was er slechts 86 uur zonneschijn. Terwijl een normale winter zo’n 179 uren zon telt.

Gebrek aan wind

De boosdoener? De aanvoer van vochtige lucht met veel wolken, afkomstig van de oceaan. “Ook het gebrek aan wind, zorgt voor het grijze weer. Het wolkendek blijft daardoor gewoon hangen.”

Sommigen vrezen voor de somberste winter ooit, maar dat is volgens Dehenauw nog iets te voorbarig. “De winter duurt nog lang dus we kunnen het aantal uren zon zeker nog inhalen", besluit de VTM-weerman.